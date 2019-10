Piscedda: "La Lazio non avrà mai l'atteggiamento dell'Atalanta"

Servirà la testa per battere l'Atalanta, quella grinta che spesso è mancata alla Lazio. Ai microfoni di Radiosei ne ha parlato Piscedda: "Spesso sento parlare della 'cattiveria' di un giocatore. Ritengo che non sia una qualità allenabile, ma una dote innata che hanno alcuni calciatori. Certo, il lavoro del mental coach risulta utile per tirare fuori alcune doti caratteriali di calciatori, doti nascoste ed inespresse. Ma trasformare letteralmente un carattere in un altro è un'altra cosa. Tanto per essere chiari: la Lazio ha qualità tecniche importanti, ma non avrà mai - come squadra - l'atteggiamento dell'Atalanta".

LAZIO, LE PAROLE DI COLANTUONO

LAZIO, LE PAROLE DI KLOSE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE