Pistocchi: "4/5 squadre più forti della Lazio. Muriqi? Serve pazienza"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato, prima di tutto, della sfida tra Genoa e Lazio: "La Lazio nel primo tempo è stata molto superiore soprattutto nei due esterni di centrocampo, Luis Alberto faceva quello che voleva. Nel secondo tempo, Ballardini ha cambiato Rovella con Behrami e ha fatto entrare Zajc, che riusciva sempre a saltare il primo pressing. Ha pareggiato con Destro e avuto un'altra occasione con Shomurodov. Come fai a farti mettere sotto sul piano del gioco da un Genoa che rischia seriamente di retrocedere? La Lazio era incapace di ripartire velocemente, di superare il pressing, e faceva molta fatica a essere pericolosa. Doveva fare molto di più rispetto a ciò che ho visto. Meno 11 punti rispetto all'anno scorso sono davvero tanti".

ROSA E MERCATO - "Muriqi per me è un giocatore interessante. L'hanno preso per avere un'alternativa anche dal punto di vista del gioco, non giocare soltanto sulla profondità di Immobile. È un giocatore che può essere utile, non possiamo giudicarlo nelle prime 12-13 partite. Io se fossi nei tifosi della Lazio mi fiderei di Tare, ha quasi sempre azzeccato tutte le scelte. Lo stesso Luis Alberto sembrava uscito dal cerchio dei grandi calciatori, Immobile veniva da esperienze negative. Bisogna anche avere un po' di pazienza. In questo momento il Milan è più forte della Lazio, in assoluto credo di no. Questo è un campionato anomalo, chi ha le rose più ampie è avvantaggiato. Il limite della Lazio è quello di non avere una rosa così estesa rispetto a quella delle concorrenti. Ha 14 calciatori molto buoni, per il resto si poteva far meglio.

DI NUOVO CHAMPIONS - "Di nuovo Champions? Ha iniziato male, bisogna essere obiettivi. Vedo squadre oggettivamente più complete. È presto per dare giudizi, la Lazio ci ha abituato anche a degli exploit. Non deve perdere per strada dei punti che possono essere fondamentali. Ci sono 4/5 squadre che sono più forti: Milan, Inter, Napoli, Juventus e Roma. Chi avrebbe più bisogno di Gomez? Nell'Inter potrebbe essere un giocatore decisivo, alle spalle di Lautaro e Lukaku. Ma anche in coppia con Immobile lo vedrei benissimo".

