Platini: "Nel calcio di oggi non c'è curiosità, troppe partite e ti passa..."

Michel Platini, protagonista di una chiacchierata con Federico Buffa che presto verrà trasmessa su Sky Sport, si è espresso sul calcio di oggi sostenendo che: "Ci sono troppe partite in tv, non c’è più curiosità perché sai sempre tutto. Quando vedi un giocatore ogni tre giorni poi ti passa la voglia di guardarlo. Quando ero piccolo si parlava di Pelé ma nessuno l’aveva visto giocare per davvero. Poi arrivò un giorno in cui lo si vede in tv al Mondiale di Messico 70′ e tutti capiscono che quelle che si dice di lui era vero. Il mio idolo? Cruijff, ma di lui avevo poco, al massimo la visione di gioco".

