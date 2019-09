Politica / Brexit, no del Parlamento alle elezioni anticipate. Ira di Johnson

Seconda bocciatura alla mozione presentata da Boris Johnson per le elezioni anticipate al 15 ottobre in Regno Unito. La Camera dei Comuni si è espressa non facendo raggiungere per la seconda volta (dopo quella della settimana scorsa) il quorum dei due terzi. La richiesta per il via alle elezioni è che il 31 ottobre non ci sia una Brexit no deal, nel rispetto della legge appena varata e firmata dalla regina. Il premier Johnson ha così reagito: "Le opposizioni credono di poter rinviare la Brexit senza chiedere al popolo britannico di dire la sua in una elezione. Questo governo andrà avanti per trovare un accordo con l'Ue nonostante le diversioni dell'opposizione, ma escluso il rinvio oltre il 31 ottobre".