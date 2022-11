Porto-Inter, il ricordo di Zanetti: "Conosco bene Conceiçao"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sorteggio di Nyon ha parlato. Sarà il Porto l'avversario dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League. Dopo la Lazio affrontata lo scorso anno in Europa League, i Dragoes se la vedranno con un'altra italiana. Un altra sfida con il passato per il tecnico Conceiçao, ex biancoceleste e nerazzurro. Al termine del sorteggio, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Mediaset: "Saranno partite difficili, conosco bene il Porto e il mio ex compagno Conceiçao che sta facendo un ottimo lavoro. Dipenderà molto dallo stato di forma di febbraio, è sempre una gara di Champions e dobbiamo avere massimo rispetto per gli avversari".

Differenza tra rendimento in Champions e campionato: "Bisogna lavorare e migliorare. Il girone ha dato risposte importanti e ora dobbiamo fare bene fino alla sosta in campionato. Poi, quando riprenderemo dopo il Mondiale, sarà tutta un'altra cosa. Dobbiamo trovare equilibrio e continuità. Dispiace per la sconfitta di ieri, nel primo tempo potevamo chiudere in vantaggio ma il calcio è questo e alla prima occasione hanno segnato. Guardiamo con fiducia a questo scontro. Dobbiamo lavorare nel migliore dei modi per arrivare bene a febbraio".