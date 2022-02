Porto, Pepe rischia da due mesi a due anni di squalifica: il motivo

Venerdì scorso è andato in scena il match tra Porto e Sporting concluso con un pareggio accompagnato da maxi rissa scoppiata tra i protagonisti delle due squadre. Non sono mancati cartellini rossi, salteranno il prossimo turno Marchesin, Palhinha, Tabata e Pepe. Per quest’ultimo però la questione potrebbe farsi più complicata. Come riporta A Bola, sul finire del primo tempo si sarebbe acceso un diverbio tra Ricardo Esgaio e il difensore del Porto. Il motivo? Un proiettile sarebbe stato lanciato sul terreno di gioco, i due se ne sarebbero accorti ma Pepe avrebbe tentato di tenerlo nascosto. Il proiettile è stato poi consegnato al direttore di gara e per lui la sanzione, in riferimento al campionato portoghese, potrebbe rivelarsi più dura del previsto: rischia dai due mesi ai due anni di squalifica.

