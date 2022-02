Lazio, Cravero: “Sarri? Sta facendo bene, il primo anno è di attesa. E Zaccagni…”

La Lazio ha iniziato un nuovo percorso con l’arrivo del tecnico toscano Maurizio Sarri. Tra alti e bassi i biancocelesti stanno cercando di migliorarsi sotto diversi aspetti, punto debole della squadra è la difesa. Ultimamente finita spesso sotto processo a causa delle troppe reti subite. In merito si è espresso, ai microfoni di TMW, l’ex difensore Roberto Cravero. Queste le sue dichiarazioni: “A Roma non hai tempo, vogliono tutto subito: vale per Sarri. Nel calcio però non è così. Penso che Sarri stia facendo bene, ha bisogno di giocatori che si adattino alla sua idea di calcio. Il primo anno è di attesa, spero che il prossimo la società gli vada dietro”

ZACCAGNI – “Se ha superato Felipe Anderson nelle gerarchie? In questo momento sì, ha numeri e prestazioni superiori. Ma non è una corsa interna, c'è una rosa definita e in attacco Sarri fa giocare chi lo ripaga di più la domenica oltre che in allenamento. Ora Zaccagni sta meglio fisicamente, Sarri l'ha capito e lo sfrutta”.

