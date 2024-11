Porto, Vitor Bruno: "Ci piace affrontare squadre di livello, ma prima della Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Porto batte il Moreirense ai quarti di finale di Coppa di Lega e arriva alla sfida di domenica contro l’Estoril con maggiore fiducia. L’obiettivo, come dichiarato da Vitor Bruno in conferenza stampa, è quello di replicare quanto fatto in Coppa così da giungere nella Capitale con la condizione mentale giusta per poter affrontare al meglio la Lazio in Europa League.

A impensierire un po’ il tecnico dei portoghesi sono però gli infortuni, nella gara di ieri ha risparmiato Varela. Soffermandosi sulle condizioni del centrocampista e degli altri in infermeria ha sottolineato: “Non lo gestirò, perché i tre punti contro l'Estoril avranno lo stesso significato di quelli contro il Benfica. Quindi Varela sarà vicino a giocare, a meno che qualcosa non vada storto”.

Poi, a proposito del calendario fitto di impegni, ha aggiunto: “Se non mi piacesse questa pressione, non sarei qui. Ci si sviluppa solo contro squadre di alto livello. So che anche ai giocatori piace confrontarsi con avversari di alto livello. Prima della Lazio e del Benfica, ci sarà l'Estoril”.

