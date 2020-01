Premier League, gioia Pedro Neto: primo gol in campionato per l'ex Lazio

Se l'è ripreso con forza, dopo la delusione dello scorso 29 dicembre. Il gol che gli hanno annullato contro il Liverpool (per un fuorigioco millimetrico, ndr) deve averlo galvanizzato. Così come l'anno nuovo. Il primo lontano dalla Lazio dopo due stagioni. Un anno che per Pedro Neto inizia alla grande, togliendosi una grande soddisfazione in Premier League. L'attaccante portoghese infatti ha appena siglato la sua prima realizzazione nel massimo campionato inglese. Una rete, purtroppo per l'ex biancoceleste, alla fine dei conti inutile. Il suo Wolverhampton ha infatti sbattuto contro il Watford ultimo (ora penultimo, ndr) in classifica. Al Vicarage Road passano gli Hornets, vittoriosi 2-1 contro i Wolves. Della partita resterà però il bel gol di Neto, da fuori area: un sinistro potente, la cui traiettoria è stata sporcata da un difensore del Watford quanto bastava per scavalcare Forster e riaprire illusoriamente la partita. La Lazio ormai è solo un bel ricordo, Pedro Neto ha ufficialmente voltato pagina.

