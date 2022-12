PRIMAVERA - Lazio, Morsa: "Questa squadra ha carattere. E non molla mai"

Fonte: sslazio.it

Nel post partita di Lazio - Spezia, conclusa 3-2 in favore dei biancocelesti, il portiere Giovanni Morsa ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dobbiamo cercare di evitare approcci come quello di oggi, lavorando duramente in settimana. Sono felice di aver aiutato la squadra con le mie parate, l'importante è stato aver conquistato una vittoria pesante. Questa squadra ha carattere, siamo un grande gruppo che non molla mai, come dimostrato anche la scorsa settimana contro la Viterbese. Conosciamo il nostro valore, lo conoscevamo anche quando le cose non andavano bene. Adesso abbiamo un mese di sosta per continuare ad allenarci e migliorare in vista della ripresa".

