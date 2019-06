Processo Cirio - Bombril, ridotta la condanna a Cragnotti: 5 anni e tre mesi

Ci sono delle novità sulla nota vicenda del crac della Cirio. Il 6 ottobre del 2017 la Corte di Cassazione si era espressa definitivamente, confermando la condanna a 4 anni di reclusione per il banchiere Cesare Geronzi. Per l'ex presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, la Cassazione aveva invece disposto un nuovo processo per il capo d'accusa più grave: quello relativo alla vicenda "Bombril" (l'azienda brasiliana acquistata dalla Cirio nel 1999 per 2000 milioni di dollari) per cui Cragnotti era stato condannato in secondo grado a 8 anni e otto mesi. La novità - come riporta il Tempo - è che la Corte d'Appello ha ridotto la pena a 5 anni e tre mesi.

