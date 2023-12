Proteste in Bundesliga | Monchengladbach - Werder Brema sospesa: l'incredibile motivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Borussia Monchengladbach-Werder Brema, gara in programma ieri sera, è stata interrotta per una manciata di minuti. E il motivo ha dell'incredibile. tifosi della formazione di casa, riferisce hanno lanciato centinaia di monete false – per la precisione di cioccolato – al 12′ della partita. L'arbitro ha dovuto interrompere il gioco per permettere l'ingresso in campo degli steward. Il motivo del lancio in campo degli oggetti non è casuale e non è strettamente legato alla sfida tra Monchengladbach e Werder. I tifosi di tutta la Bundesliga, riferisce Gianluca Di Marzio, sono infatti in protesta a seguito della scelta della DFL, la federcalcio tedesca, di accettare l'ingresso di investitori esteri nella massima lega del calcio tedesco.

TORNA ALLA HOMEPAGE