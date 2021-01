Psg, gli ex Roma Florenzi, Paredes e Marquinhos ci provano: ma sul campo... - FOTO

Ci avevano provato questa mattina Florenzi, Paredes e Marquinhos ad aiutare e supportare la Roma nel derby di stasera. I tre ex giallorossi, attualmente in forze al Psg, avevano pubblicato una foto sui social per fare un in bocca al lupo alla squadra di Fonseca. La loro speranza però non si è trasformata in realtà. La Lazio ha annientato la Roma dominando in lungo e in largo la partita senza praticamente concedere occasioni agli avversari. Uno strapotere tecnico e fisico che si traduce nel risultato finale: 3-0 senza storia per Immobile e compagni.