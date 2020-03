Psg, Mbappé out per mal di gola: sottoposto al tampone

L'emergenza coronavirus si sta via via diffondendo in tutta Europa. Dalla Francia arriva una notizia che potrebbe sconvolgere la Ligue 1 e la Champions League. Mbappé del Psg ha saltato gli ultimi due giorni di allenamento, ufficialmente per un mal di gola. L'Equipe ha riportato la notizia che l'attaccante si è sottoposto al tampone per capire se sia stato contagiato dal Covid-19. Le prime indiscrezioni sono rassicuranti, ma se dovesse risultare positivo salterebbe Psg - Borussia Dortmund in programma domani sera a porte chiuse al Parco dei Principi. Tutta la squadra e lo staff del Psg sarebbe messo in quarantena, rispettando il protocollo imposto dal ministero della sanità francese.

