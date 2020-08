PSG, Neymar e la gaffe post finale: “Complimenti al Bayer...”

Il Psg perde in finale e il Bayern Monaco conquista la vetta d'Europa. Tanta delusione per i francesi, che proprio all'ultimo cadono e vedono sfumare il sogno Champions League. Il top player Neymar è scoppiato in lacrime al termine della gara. Poi, sui propri profili social, è caduto in una gaffe: "Perdere fa parte dello sport, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo lottato fino alla fine. Grazie per l'appoggio e l'affetto da parte di tutti. E complimenti al Bayer". Una "N" di meno, che però fa tutta la differenza del mondo. Non si è fatta attendere la risposta del Bayer Leverkusen, che si è sentito chiamato in causa: un'emoticon raffigurante una faccina con il sopracciglio alzato. Tante emozioni per Neymar, emozioni che possono giocare brutti scherzi.