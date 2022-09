Qatar 2022, Flick boccia il Mondiale: "Non si doveva organizzare lì"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Hansi Flick ha bocciato il Mondiale in Qatar. Il CT della Germania ha detto la sua sul torneo che si disputerà tra novembre e dicembre nel paese asiatico. Intervistato dal Süddeutsche Zeitung, l'ex allenatore del Bayern Monaco ha detto: "Non si doveva organizzare il Mondiale lì, bisognava dire di no. In Qatar non vengono salvaguardati i diritti umani, per questo non sarà un Mondiale per i tifosi. Ci sono persone che vorrebbero volare in Qatar ma desistono per una serie di motivi".