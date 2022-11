Qatar 2022, Stam: "L'Olanda ha la difesa più completa del Mondiale!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Lui di difensori se ne intende. Non era un maestro d'eleganza, ma l'efficacia degli interventi di Jaap Stam aveva pochi eguali. L'ex difensore della Lazio, mentre l'Olanda si prepara all'esordio nei Mondiali in Qatar contro il Senegal (in programma oggi alle 17.00), è intervenuto ai microfoni di Algemeen Dagblad, per commentare il livello della rosa degli Oranje:

"Abbiamo molti buoni difensori: da Matthijs de Ligt fino a Stefan de Vrij. Anche Sven Botman, che ho visto giocare al Newcastle, può entrare in questa lista, il che è sicuramente positivo per l'Olanda. Nessuna Nazionale in questo Mondiale ha tante valide opzioni nel ruolo di difensore centrale come gli Oranje".