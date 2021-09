Qualificazione Mondiale, la Costa d’Avorio di Akpa Akpro batte il Camerun per 2-1

Nella seconda giornata del girone D di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022, la Costa d'Avorio batte il Camerun. Allo Stadio Olimpico Alassane Ouattara finisce per 2-1 per i padroni di casa. La vittoria della Costa d’Avorio è arrivata con le reti di Sébastien Haller al 20’ su calcio di rigore portando subito la squadra in vantaggio. Dopo 9 minuti mette a segno una doppietta e firma il momentaneo 2-0. Moumi Ngamaleu prova ad accorciare le distanze trasformando un calcio di rigore al minuto 61’ servito poi a nulla per il Camerun. Akpa Akpro ha osservato questa volta quasi tutta la partita dalla panchina per poi subentrare solo all’83’ per Jean Evrard Kouassi. Per adesso la vincitrice della partita odierna si posiziona al primo posto del girone in attesa della sfida di domani tra Malawi e Mozambico.

