Qualificazioni Europei U21, la Spagna vince in scioltezza: Raul Moro osserva

Nella quarta giornata del girone di qualificazione ai prossimi Europei Under 21, la Spagna batte in scioltezza l'Irlanda del Nord. All'Estadio della Cartuja di Siviglia termina 3-0 per le Furie Rosse che dominano in lungo e in largo il match. La doppietta di Sergio Gomez nella prima frazione e il gol di Abel Ruiz nella ripresa consegnano a mister de la Fuente la vittoria. La Spagna sale così a quattro punti nel gruppo C prendendosi la vetta a punteggio pieno. Seconda la Russia a 9. Zero minuti in campo per Raul Moro che, dopo il buon impatto avuto contro la Slovacchia, assiste al successo dei suoi dalla panchina.