Qualificazioni Mondiali, l'Albania vince ma non basta: Hysaj e Strakosha dal 1'

Si conclude 1 a 0 il match tra Albania e Andorra all’Air Albania Stadium di Tirana. Il rigore trasformato da Endri Çekiçi non basta alla squadra di Edy Reja a conquistare il pass per la qualificazione al Mondiale. La squadra di Hysaj e Strakosha, entrambi in campo dal 1’, conclude al terzo posto il Girone I che vede l’Inghilterra direttamente qualificata mentre per la Polonia ci sono i playoff. Finisce così l’avventura mondiale dei due biancocelesti che al rientro nella Capitale dovranno prepararsi per affrontare la Juventus in campionato, sabato pomeriggio all’Olimpico.

