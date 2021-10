Quanto Bodø: la Roma ne prende 6 in Norvegia

Sembra Manchester e invece è Bodø. La Roma di José Mourinho crolla in Norvegia subendo l'ennesimo 6-1 della sua storia ma questa volta da una squadra che non vale certo le precedenti. I giallorossi, ampiamente rimaneggiati, non sono mai entrati in partita e i padroni di casa sono andati in vantaggio dopo soli 8 minuti con Botheim, per poi raddoppiare con Berg. Carles Perez da solo l'illusione di una possibile rimonta perché nella ripresa il Bodø-Glimt dilaga di nuovo con Botheim, con la doppietta di Soldbakken e con la rete di Pellegrino. Una vera e propria disfatta per la squadra di Mourinho. Una data maledetta per la Roma che nello stesso giorno di sette anni fa (21 ottobre 2014) si inchinava all'Olimpico al Bayern Monaco con un rotondo 7-1. Un anniversario festeggiato con un'altra goleada subita stavolta non contro i campioni di Germania, ma contro i nordici che occupano la 218esima posizione nel ranking Uefa.

Conference League, la Roma crolla con il Bodo Glimt e la Nord canta: "Sembra Manchester"