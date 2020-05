Radu, il legame con Lulic e l'approdo su Instagram: "Mi hanno rovinato"

In occasione dei sette anni trascorsi da quel 26 maggio, scolpito nella mente dei tifosi della Lazio, Senad Lulic, colui che decise il trionfo biancoceleste in Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Nel corso del collegamento sono intervenuti a sorpresa Acerbi e Radu. Quest'ultimo, chiamato a commentare l'apertura del profilo Instagram, ha ironizzato: "Mi hanno rovinato". Splendido e di lunga data ormai il legame tra il difensore romeno e il capitano della squadra. Lo stesso Senad ne ha parlato usando queste parole: "Conosciamo tutti Radu, per me è un fratello. Ci conosciamo da tanto, abbiamo fatto tante battaglie insieme e speriamo di farne ancora tante".

