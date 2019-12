Rambaudi: "La Lazio può battere la Juventus, bisogna pensare in grande"

Non c'è possibilità di far riposare le emozioni, la Lazio domenica giocherà la Supercoppa contro la Juventus. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "La Lazio ha dimostrato già, contro la Juventus, di poterla battere. Con fame, sacrificio e dedizione i biancocelesti possono portare a casa il risultato. Il 'Dygualdo'? E' sempre un vantaggio per la Juventus, possono difendere gli altri. Se dovesse essere questa la scelta di Sarri, la Lazio dovrà esser brava a farli correre a vuoto. Otto vittorie consecutive non sono certo un caso, vedo una Lazio più consapevole dei suoi mezzi, non si adagia sui complimenti e adesso deve pensare di poter lottare per lo scudetto. Poi magari non lo vincerà, ma bisogna puntare in alto, pensare sempre in grande. Domenica è una finale, vedo i bianconeri più avanti nel pronostico, perché è semplicemente più forte e ha più abitudine a giocare certe partite. La Lazio è migliorata però anche in questo campo: prima in certe gare spariva dal campo, adesso anche lei ha acquisito una discreta esperienza. Luis Alberto? Se c'è il minimo rischio non lo schiererei...".

