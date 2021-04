Ranking FIFA, prosegue la scalata dell’Italia: la posizione degli Azzurri

Ne è passato di tempo da quel maledetto 11 novembre 2017. Quella notte gelida a San Siro in cui l'Italia non riuscì ad andare oltre lo 0-0 con la Svezia mancando la qualificazione ai Mondiali del 2018. Una delle pagine più nere della storia della Nazionale che però ha prontamente cambiato capitolo grazie all'arrivo in panchina di Roberto Mancini. L'ex attaccante di Lazio e Sampdoria ha riportato serenità ed equilibrio tra gli azzurri. Grazie all'ottimo rendimento in Nations League e nella prime tre giornate di qualificazione ai Mondiali 2022, gli Azzurri hanno scalato la classifica del Ranking FIFA riportando l'Italia lì dove merita. In questo momento la Nazionale è al settimo posto in graduatoria. Di seguito la classifica completa.

RANKING FIFA

Belgio 1783.38 punti (-)

Francia 1757.30 punti (-)

Brasile 1742.65 punti (-)

Inghilterra 1686.78 punti (-)

Portogallo 1666.12 punti ()

Spagna 1648.13 punti (-)

ITALIA 1642.06 punti (+3)

Argentina 1641.95 punti (-1)

Uruguay 1639.08 punti (-1)

Danimarca 1631.55 punti (+2)