Ranking UEFA per club: la Lazio perde una posizione

Serata da dimenticare, quella vissuta ieri dalla Lazio a Rennes. Sconfitta amara per 2 a 0, definitiva eliminazione dall’Europa League. I biancocelesti avevano bisogno di un miracolo, che alla fine non si è concretizzato. Cambia anche il ranking UEFA, la debacle in terra francese costa alla Lazio una posizione. Infatti, dal 33esimo posto gli uomini di Inzaghi scendono al 34esimo. Ora testa al campionato, le scorie di un’Europa League non affrontata nel migliore dei modi vanno subito smaltite.

