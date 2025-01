Real Sociedad, Alguacil: "La Lazio ha un gruppo fortissimo. Noi cercheremo di..." - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Direttamente dalla pancia dello Stadio Olimpico, il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Avremo davanti una squadra fortissima che sta facendo un'ottima stagione tra campionato ed Europa League. Sarà una bella partita in uno stadio importante. Non temo un giocatore in particolare, è importante puntare l'attenzione su tutto il gruppo della Lazio. La rosa di Baroni ha tanta profondità e verticalità, con esterni vivaci e calciatori di grande qualità soprattutto dal centrocampo in avanti. È una squadra che attacca molto bene e che riesce a difendere con solidità come tutte le squadre italiane. Domani servirà una grande partita.

"Come stiamo? Abbiamo avuto un giorno in più per recuperare e ci ha fatto bene. Alcuni giocatori sono usciti nel finale e molti non avevano la condizione per giocare novanta minuti, avere un giorno in più di recupero e far riposare qualche giocatore ci aiuterà per domani. A Valencia non abbiamo pensato alla partita di domani. La Lazio è molto forte in attacco, noi facciamo bene in difesa. Siamo due squadre diverse ma con somiglianze. Anche noi cerchiamo di tenere tanto palla e puntiamo molto sul pressing. Ogni partita è diversa, loro hanno tanto potenziale. Quello che dobbiamo cercare di fare domani è di avere più occasioni da gol possibili. In questo stesso campo contro la Roma potevamo fare sicuramente meglio e abbiamo perso, domani dovremo cercare di essere più competitivi".

"Domani vedremo se siamo pronti, noi siamo cresciuti molto. Siamo una squadra molto giovane, sono tanto curioso di vedere come si comporteranno i giocatori contro una squadra di questo livello. Perché la squadra cala sempre di condizione tra gennaio e febbraio? Ogni gara è diversa, anche i calendari di anno in anno. Come i giocatori. Non so cosa succederà da adesso, non abbiamo fatto lavori specifici per essere migliori in un certo periodo. Noi vogliamo essere al massimo dall'inizio alla fine. A me piace vincere sempre. Io sono stato male, ma grazie a quello che ho ricevuto dall'ambiente mi sono sentito meglio e mi piacerebbe rinnovare il mio contratto. La mia forza è la gente che mi appoggia".