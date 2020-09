Recanatesi: "Sono per i colori bianco-azzurri, la storia insegna e va mantenuta"

Franco Recanatesi, giornalista romano storicamente vicino alle vicende laziali, ha rilasciato delle dichiarazioni alla redazione di Laziostory.it commentando il dossier, pubblicato su questo stesso portale dall’avv. Gian Luca Mignogna, riguardante la genesi dei colori sociali della Società Sportiva Lazio: “Ho sempre condiviso questo punto di vista con l’avvocato Mignogna, io scrivo sempre colori bianco-azzurri perché nella storia questi sono stati i primi colori, penso che la storia insegni e vada mantenuta. Io sono uno della vecchia guardia che tiene molto agli aspetti storici, magari non tutti sono sensibili a questi aspetti allo stesso modo ma credo che questa sia un’operazione di grande valore storico, il bianco e l’azzurro si affermano come colori storici del club e ci sono molte prove e documenti al riguardo, come è venuto alla luce dal dossier dell’avvocato Mignogna.”

“Poi dire biancoceleste, se diventa una questione di gusto personale, va bene lo stesso ma per me vale il valore storico della maglia così come altre questioni che l’avvocato ha tirato fuori, come la benedetta questione dello Scudetto che nessuno vuole risolvere, ma evidentemente dà fastidio. Soprattutto alla sponda giallorossa non farebbe piacere se venisse dato uno Scudetto postumo, forse ci sono delle carenze di comunicazione in seno alla società e le due cose messe insieme fanno sì che questa ipotesi sia invisa a molti.”

