Reina sul Mondiale: "Quattro nazionali partono favorite. Ecco chi sono..."

Intervistato da La Nacion, Pepe Reina ha parlato, tra gli altri temi, del Mondiale di Qatar. In particolare, l'ex portiere della Lazio si è espresso sulle nazionali che, a suo avviso, partono con un po' di vantaggio: "Sarà un Mondiale particolare, senza precedenti, un Mondiale praticamente di inverno per le squadre europee, un po' meglio per le squadre sudamericane che per me partono con un po' di vantaggio. Bisogna vedere, perché non possiamo escludere sorprese, come sempre. Favoriti? Io ho quattro candidatori: Brasile, Argentina, Spagna e Francia sono nazionali molto importanti che partono nel gruppo dei favoriti. Per il resto, lo sappiamo, in un Mondiale una brutta partita può lasciarti fuori. Sulla carta ci sono favoriti, però è sempre il campo che comanda. E solo così verranno confermati i favoriti".

