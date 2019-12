Rennes - Lazio, Adani: "Più certezze che speranze, il momento è ottimo"

Daniele Adani, opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel pre-partita di Rennes - Lazio per fare il punto sulle speranze di passaggio del turno dei biancocelesti: "La Lazio ha più certezze che speranze. Derivano dalla sua condizione, forza e sicurezza che ha accumulato in questo momento. Le speranze sono poche. In Europa League non è stata brava come in campionato e adesso il passaggio del turno non dipende solo da lei".