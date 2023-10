Res Roma-Lazio Women, è la vigilia del derby: in ballo non solo i 3 punti

Inizio di stagione incredibile per la Lazio Women che, finora, non ha mai fallito in campionato. 12 punti in quattro giornate, primo posto in classifica, al momento condiviso con la Ternana, a più tre dalle inseguitrici: Hellas Verona, Parma e Cesena. La caduta in Coppa Italia è ormai solo un lontano ricordo, lo ha spazzato via Moraca nel match contro il Bologna prima dal dischetto e poi dai venti metri con un gol pazzesco che farà parlare ancora per tanto tempo. “Dobbiamo continuare a fare bene e riportare la domenica in campo tutto quello che facciamo in allenamento”, lo ha detto l’attaccante biancoceleste la scorsa settimana. È quello che cercheranno di fare anche domani quando alle 15:00 affronteranno la Res Roma in trasferta. La posta in palio vale doppio quando si tratta del derby, in ballo non ci sono solo i tre punti per restare in vetta.

Il match, valido per quinta giornata di Serie B, sarà diretto dal signor Antonio Liotta (sez. di Castellammare di Stabia) coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Ferrara e Mario Cammarota.

