Riaperture, Speranza | All'aperto il Covid contagia meno, ecco il calendario di chi riapre

Nel corso della conferenza stampa di Mario Draghi, Presidente del Consiglio, è intervenuto anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza: "Penso che ci siano stati due fattori fondamentali che ci hanno consentito di vedere una curva. Il primo è sicuramente relativo alle misure adottate con una parte consistente in aria rossa o arancione. Sospendere la zona gialla ha dato dei risultati con l'Rt a 0,85 che scenderà sotto 0,80 la prossima settimana. A questo primo fattore c'è anche l'aumento delle dosi inoculate. L'80% delle persone over 80 ha ricevuto almeno la prima dose, oltre 14.000.000 quelle complessive. Sulla base di questi elementi siamo in condizione oggi di disegnare un percorso positivo di ripresa del Paese. Partiremo il 26 aprile. Vedrà come elemento prioritario la tutela e salvaguardia della scuola. Nei luoghi all'aperto riscontriamo una difficoltà consistente del virus a contagiare. Questo principio lo applicheremo nell'ambito della ristorazione e non solo in questa fase di transizione. Nell'auspicio che questo quadro epidemiologico rimanga positivo e le vaccinazioni aumentino, questo ci consentirà poi anche di riaprire le attività che non sono all'aperto. Credo che quella spinta alla cautela e all'attenzione è ancora più importante al momento delle riaperture. Quando ci avviamo ad aprire tutto nel tempo bisogna ricordarsi di rispettare le norme imparate in questi mesi".

CALENDARIO RIAPERTURE - "Lo abbiamo. Il 26 aprile è il 1° appuntamento, l'investimento sulle attività all'aperto. Faccio qualche esempio sul dopo. Dal 15 maggio pensiamo possano riaprire le piscine all'aperto. Il 1° di giugno attività connesse alle palestre. Dal 1° di luglio fiere, anche importanti. C'è quindi l'idea di un percorso in campo che ci consente di gestire una fase di transizione. Non sarebbe corretto dare un giorno X in cui scomparirà ogni misura. L'arma su cui contiamo è la campagna vaccinale. Ogni giorno che passa c'è un pezzo di paese che ha uno scudo. Non vi è alcun dubbio che la stagione che si apre, grazie al vaccino, sarà diversa. Poi dovremo analizzare, verificare le varianti, la risposta dei cittadini quando arriveremo a una percentuale alta di vaccinazione e tante dosi a disposizione. Dovremo li convincere una parte del Paese che ha ancora dubbi. La trasparenza e la scienza ci dovrà aiutare a vaccinare tutti".