Riccardo Mancini (DAZN): "Lazio, in Europa serve la testa. E la vittoria..."

Domani sarà Lazio - Celtic, domenica all'Olimpico arriverà invece il Lecce. Ai microfoni di "Non è la Radio", ha parlato dei biancocelesti Riccardo Mancini, voce di DAZN: "La Lazio deve proseguire sull'entusiasmo del campionato, la vittoria di Milano può dare nuova linfa e ambizione. I biancocelesti, però, quando giocano in Europa devono metterci la testa. Per me la Lazio sulla carta può partire come una delle potenziali finaliste dell'Europa League. Ci sono compagini più forte, ma i biancocelesti devono provare a vincere qualcosa in Europa. Bisogna invertire la rotta in questa competizione, soprattutto giocando in casa. Non mi aspettavo un Rennes così, mentre un Celtic del genere sì. Gli scozzesi non mollano mai, al Celtic Park tanti fattori hanno contribuito alla loro vittoria. Dalla spinta del pubblico alla questione climatica: le loro caratteristiche fisiche sono state esaltate".

