Rinnovo Insigne, Spalletti duro: “Siete spaventatori professionisti. Lorenzo può giocare anche senza”

Un occhio sul campo e l'altro puntato su ciò che succede fuori. Sono tanti i temi caldi in casa Napoli: dal rinnovo di Insigne che tarda ad arrivare, al furto della macchina di Spalletti. Proprio il tecnico toscano li ha commentato durante la conferenza stampa prima del match contro il Torino, in programma domenica alle 18 e valido per l'ottava giornata di Serie A. Di seguito le parole del mister dei partenopei.

RINNOVO INSIGNE - "Si vedrà che succederà in queste partite. Fino ad ora sono stato sempre rappresentato come quello che crea una fabbrica di fantasmi. Voi facendo illazioni siete dei fabbricatori di fantasmi professionisti, degli spaventatori. Lo stesso discorso è stato fatto dopo la partita di Coppa e dopo la Fiorentina. Ora c'è il contratto di Insigne, sembra che non si possa andare avanti senza la firma. C'è sempre questa storia: si parla delle prossime partite e prima o poi si indovina il passo falso. Domani piove, domani piove, domani piove, e prima o poi pioverà".

FURTO DELL'AUTO - "Per gioco ho visto cosa succede in Italia, vengono rubate circa 100mila auto l'anno, 300 al giorno in tutta Italia, non capisco perché si voglia fare una parentesi per Napoli, bisogna andare alla prossima domanda".

SARRI HA DETTO CHE IL CALCIO È DIVENTATO UN BUSINESS, SEI D'ACCORDO? - "Le istituzioni nazionali devono riflettere, anche per dare un segnale di uniformità tra le federazioni. Ritrovare i nazionali 10 ore prima delle gare deve far riflettere, ci deve essere un passo indietro".