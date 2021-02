Riparte la Champions: stasera in campo Barcellona - Psg e il Liverpool

Dopo due mesi di stop, riparte la Champions League, e si entra nel vivo con le gare di andata degli ottavi di finale. Ad aprire le danze saranno due grandi sfide: quella tutta tedescha tra Nagelsmann e Klopp, che guideranno il Lipsia e Liverpool. A causa dell'emergenza Covid il match si disputerà questa sera alle ore 21.00 alla Puskas Arena di Budapest e non in Germania. Fari puntati poi sull'altro big match, in programma a Barcellona sempre alle 21.00, tra i catalani e il Paris Saint-Germain che dovrà però fare a meno dell'infortunato Neymar.

