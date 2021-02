Lazio, Luiz Felipe pronto a fine marzo: Inzaghi lo aspetta

Procede spedito il percorso riabilitativo Luiz Felipe. Come lui spesso pubblica su Instagram, nei suoi esercizi di lavoro atletico, con il tutore alla caviglia. Operato a fine gennaio in una clinica di Monaco, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il brasiliano conta di tornare per fine marzo a disposizione, saltando sicuramente il ritorno di Champions con il Bayern, datato 17 marzo.

SCELTE – La via della prudenza ha fatto evitare alla Lazio di lasciare in lista il brasiliano, che però dovrebbe tornare nel giro appunto di 30 giorni. A quel punto Inzaghi sarà chiamato a una scelta importante, essendo possibile cambiare ancora una volta il posto nella lista dei 17 over. Non potendo rimuovere nessuno dalla categoria degli “italiani”, né da quella del “settore giovanile”, il tecnico potrebbe optare per un altro difensore, forse Hoedt, che però lui e Tare avevano voluto riportare alla Lazio. Tuttavia, se come sembra il recupero di Luiz Felipe sarà completo, il brasiliano potrà disputare da inizio aprile a fine maggio le 10 partite di campionato restante. Rappresenterebbe un rinforzo decisivo, visto il suo ottimo apporto dato fin qui nonostante i problemi alla caviglia. Inzaghi medita: dovrà prendere una decisione importante.

