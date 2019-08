RITIRO LAZIO GIORNO 4 - Domani mattina sfida all'Al Shabab: amichevole al Klosterpforte

MARIENFELD - Domani altra amichevole, la Lazio non si ferma. Sfida tutta “casalinga” all’Al Shabab. I sauditi, dal 21 luglio sono in ritiro all’Hotel Klosterpforte. Il match, prima previsto nel pomeriggio, è stato anticipato al mattino: fischio d’inizio alle ore 10. La formazione allenata dall’argentino Jorge Almiron (ex San Lorenzo) rimarrà in Germania sino all’8 di agosto. Ambiente tranquillo quello della formazione di Riad, anche se tre giorni fa ha lasciato il ritiro il romeno Budescu per cause sconosciute.