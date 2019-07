RITIRO LAZIO, GIORNO 6 - Mattinata tra campo e palestra. Pomeriggio di svago

AGGIORNAMENTO ORE 11:25 - Anche per oggi seduta mattutina terminata. Immobile, André Andeson, Cataldi e Parolo si trattengono ancora qualche minuto per testare i riflessi di Alia e Adamonis sui tiri da lontano. Appuntamento sul campo direttamente a domattina: nel pomeriggio di oggi la squadra tutta beneficierà di mezza giornata di svago e relax.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Mister Inzaghi chiede ampiezza e profondità alla squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Termina la prima parte di allenamento sul campo. La seconda parte inizia con un maxi torello: gruppo diviso in due, più tre giocatori a turno a fare da jolly. Massimo due tocchi e poi bisogna passare il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - Simpatico siparietto fra Immobile e Correa: nella sfida in famiglia Italia vs Resto del Mondo, Ciro prende in giro il Tucu per la sconfitta subìta.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 - Dalla palestra al campo: dal chiuso l'allenamento si sposta all'aperto. Assenti i lungodegenti Marusic, Patric e Durmisi. Ai quali si sono aggiunti anche Leiva, Radu, Jony, Badelj e Wallace, uscito dolorante dall'amichevole di ieri.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 - Inizia alle ore 10:00 in punto l'allenamento in palestra per i giocatori di movimento.

AGGIORNAMENTO ORE 09:50 - I primi a scendere sul campo dello Zandegiacomo sono i 4 portieri Proto, Alia, Guerrieri e Adamonis, che agli ordini di Grigioni e Zappalà lavorano sulle prese basse e le uscite in tuffo.

AURONZO - Giorno 6 di ritiro in quel di Auronzo per la Lazio di mister Inzaghi. Dopo l'amichevole contro la Top 11 del Cadore giocata nel pomeriggio di ieri (12-0 per i biancocelesti), nella giornata odierna l'allenamento mattutino si dividerà tra esercitazioni tattiche sul campo - dove sono già stati sistemati conetti e porticine - e palestra: Marco Parolo il primo a recarvisi. Nel pomeriggio invece non ci sarà allenamento: mister Inzaghi ha concesso ai suoi qualche ora di svago. Come tutti gli anni, nelle occasioni di stacco dal campo l'attrazione principale rimane il fun bob, meteo permettendo.

