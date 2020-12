Ritorno in Italia per Maicon: l'ex Inter in Serie D con il figlio quindicenne

Maicon e suo figlio quindicenne in Italia e nella stessa squadra. Come riporta L'Arena, entrambi avrebbero raggiunto l'accordo con il Sona, una squadra veneta che milita in Serie A. La conferma è arrivata dall'agente dei due calciatori, Thiago De Sousa: "È fatta al cento per cento". Il laterale brasiliano, che vanta in carriera anche esperienze tra le fila della Roma e del City, doveva arrivare già a novembre, ma a causa del Covid il passaggio è stato posticipato al 7 gennaio prossimo. Padre e figlio - il ragazzo verrà tesserato per la Juniores del Sona - giocheranno per la stessa società e andranno ad abitare a Peschiera. Il resto della famiglia li raggiungerà dal Brasile.

