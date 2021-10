RIVIVI DIRETTA - Italia – Spagna 1-2: gli azzurri (senza Immobile) lottano ma non basta: fine dell'imbattibilità

Nations League - Semifinale

Stadio San Siro, Milano - Ore 20.45

ITALIA - SPAGNA 0-2 (17', 45'+1' Ferran Torres, 83' Pellegrini)

Alle 20:45 gli azzurri guidati da Mancini affronteranno, al Meazza, la Spagna di Luis Enrique per la semifinale di Nations League. Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci (espulso), Bastoni, Emerson Palmieri; Barella (71' Calabria), Jorginho, Verratti (58' Locatelli); Chiesa, Bernardeschi (45' Chiellini), Insigne (58' Kean).

Allenatore: Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke (74' Merino), Busquets, Gavi (85' Sergi Roberto); Ferran Torres (47' Yeremi Pino), Oyarzabal, Sarabia (74' Gil).

Allenatore: Luis Enrique.

Ammoniti: 30' Bonucci (I), 44' Azpilicueta (S), 65' Sarabia (S), 70' Yeremi Pino (S), 81' Locatelli (I), 89' Oyarzabal (S)

Espulsi: 41' Bonucci (I)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio, finisce il match tra Italia e Spagna.

90+5' Calcio di punzione per l'Italia: Calabria batte, il pallone è per Locatelli ma il biancoconero non ci arriva. La sfera arriva direttamente tra i guantoni di Unai Spimon.

90' Comunicato ora l'extra-time: si giocherà fino al 95'.

89' Giallo per Oyarzabal dopo l'intervento irregolare su Calabria.

87' Il cross di Sergi Roberto viene deviato in calcio d'angolo da Emerson. Sarà corner per la Spagna.

86' Proteste degli azzurri per il calcio di punizione dato alla Spagna dopo il fallo di Chiesa.

85' Cambio per Luis Enrique: esce Gavi, entra Sergi Roberto.

83' GOOOOOOOOOL! L'Italia accorcia le distanze con Pellegrini. Chiesa legge bene l'errore in fase di copertura di Yeremi Pino. S'invola verso la porta difesa da Unai Simon e, alla fine, serve Pellegrini. Il giallorosso deve solamente spingere la palla in rete.

81' Tanto nervosismo in campo. Arriva il cartellino giallo anche per Locatelli, "colpevole" del fallo su Yeremi Pino.

78' Grande risposta di Donnarumma sul tiro di Marcos Alonso. L'Italia si salva dal tris avversario.

74' Per la Spagna, escono Koke e Sarabia entrano Merino e Bryan Gil.

71' Altra sostituzione per l'Italia: fuori Barella, dentro Calabria.

70' Discussioni accesissime tra Locatelli e Yeremi Pino. Il centrocampista della Juventus si è reso autore di un intervento in tackle sullo spagnolo, che ha reagito in malo modo e che rimedia l'ammonizione.

68' Gavi va a terra in area di rigore, si lamenta per un ipotetico contatto ma per l'arbitro non c'è nulla. Si prosegue.

65' Cartellino giallo per Sarabia dopo l'intervento irregolare su Chiellini.

64' Altro cambio per l'Italia: dentro Pellegrini, fuori Jorginho.

63' Occasione super la Spagna. Yeremi Pino penetra in area di rigore e crossa all'indirizzo di Oyarzabal, che non centra lo specchio della porta.

61' Chiesa, servito in verticale, conclude in porta ma la palla si ferma sul palo. L'arbitro, tuttavia, aveva fermato l'azione per posizione di off-side del bianconero.

60' Rimane dolorante a terra per qualche secondo Azpilicueta dopo l'intervento in ritardo di Kean ai suoi danni. Tuttavia, lo spagnolo è in grado di proseguire la gara.

58' Doppia sostituzione per l'Italia: fuori Insigne e Verratti, dentro Kean e Locatelli.

57' Oyarzabal accelera e scarica al centro su Koke: la retroguarda azzurra mura e tenta di ripartire. Tuttavia, prosegue la manovra della nazionale di Luis Enrique.

54' Cross di Yeremi Pino al centro dell'area di rigore, rinvio "di frustrazione" di Chiesa.

53' Prolungatissimo possesso palla della Spagna, che scambia per linee orizzontali.

50' Gavi per lo scatto per Oyarzabal: attento Di Lorenzo, Donnarumma anticipa e toglie il pericolo.

48' Prima sostituzione per Luis Enrique: esce Ferran Torres, entra Yeremi Pino. Nel frattempo, Mancini richiama Moise Kean.

45' Si riparte con un cambio per Mancini: fuori Bernardeschi, dentro Chiellini.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Italia - Spagna.

45'+1' Raddoppia la Spagna sempre con Ferran Torres. Cross sul secondo palo di Oyaizabal, Ferran Torres spiazza Donnarumma.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 46'.

44' Arriva l'ammonizione anche per un calciatore della Spagna. Si tratta di Azpilicueta, autore di un intervento falloso su Emerson.

41' Arriva il secondo giallo per Bonucci dopo l'intervento irregolare su Busquets: il difensore deve lasciare il campo e l'Italia in inferiorità numerica.

35' Rigore in movimento fallito da Lorenzo Insigne: clamoroso errore del fantasista del Napoli.

35' Bernardeschi, in ripartenza, tenta la conclusione sul primo palo. E proprio il legno salva la Spagna.

34' Retropassaggio di Bernardeschi per Donnarumma, che anticipa Ferran Torres che era andato in pressione.

30' Veementi le polemiche di Bonucci nei confronti dell'arbitro per un contatto in area: il difensore viene ammonito.

29' Calcio di punizione per l'Italia: tocco corto di Insigne per Barella, ma il direttore di gara ferma l'azione per fallo.

28' Da corner arriva il colpo di testa di Di Lorenzo: la palla va al lato della porta difesa da Unai Simon.

27' Allungo di Insigne che serve Verratti in profondità. Il centrocampista del Paris Saint-Germain guadagna un buon calcio d'angolo.

26' Azione personale di Ferran Torres che finisce a terra al limite dell'area di rigore. L'arbitro fischia fallo contro la Spagna.

23' Pressing dell'Italia che vuole rimettere il risultato sul pareggio. Chiesa fa fallo su Koke: calcio di punizione in favore della Spagna.

19' Spagna ancora pericolosa con Marcos Alonso. Donnarumma non riesce a bloccare la palla, che finisce in calcio d'angolo.

17' La Spagna va in vantaggio con Ferran Torres. Cross di Oyarzabal, l'attaccante del City mette al volo la palla in rete. Bastoni non ci arriva, per Donnarumma è imparabile.

15' Fase di prolungato possesso palla della Spagna. Cross di Sarabia, ma in area c'è Bastoni, poi Jorginho.

13' Rischia l'Italia, ma la conclusione di Sarabia viene rimpallata. Sullo sviluppo dell'azione, provvidenziale l'anticipo di Bonucci su Oyarzabal.

11' Si registra una miriade di fischi da parte del pubblico di San Siro all'indirizzo di Donnarumma ogni volta che il portiere ha la palla tra i piedi.

9' Anticipo secco di Di Lorenzo su Gavi, giovanissimo classe 2004. Riparte l'Italia.

6' Il destro di Bastoni è debole e centrale. C'è l'intervento tutt'altro che complicato del portiere della Spagna.

6' Insigne scambia con Emerson: il giocatore del Chelsea arpiona la palla ma se la porta in out. L'arbitro fa proseguire l'azione ma solamente perché l'azione è saldamente nelle mani di Unai Simon.

5' Primo squillo dell'Italia con Chiesa, che conclude in porta da fuori area. Attento Unai Simon che allontana il pericolo.

3' Oyarzabal non può arrivare sul cross del compagno: la palla va direttamente in out. Riparte l'Italia.

1' Fischia l'arbitro: inizia Italia - Spagna.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Tutto pronto per il fischio d'inizio a San Siro: le due squadre sono nel tunnel in attesa di entrare in campo.

