RIVIVI LA DIRETTA - Croazia - Italia 1-1: Zaccagni regala il secondo posto agli azzurri

Euro2024 | 3ª giornata, girone B

Lunedì 24 giugno 2024, ore 21:00

Red Bull Arena, Lipsia

CROAZIA - ITALIA 1-1 (55' Modric, 97' Zaccagni)

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric (80' Majer), Brozovic, Kovacic (70' Ivanusec); Sucic (70' Perisic), Kramaric (89' Juranovic), Mario Pasalic (46' Budimir). A disp.: Labrovic, Ivusic, Sosa, Vida, Baturina, Petkovic, Pjaca, Marco Pasalic. Ct: Dalic.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Darmian, Barella, Jorginho, Pellegrini (46' Frattesi), Dimarco (56' Chiesa); Raspadori (74' Scamacca), Retegui. A disp.: Vicario, Meret, Gatti, Cambiaso, Buongiorno, Mancini, Bellanova, Cristante, El Shaarawy, Folorunsho. Ct: Spalletti.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda); Assistenti: Steegstra (Olanda) e De Vries (Olanda); IV ufficiale: Gozubuyuk (Olanda); VAR: Dieperink (Olanda), Boekel (Olanda) e Dankert (Germania).

NOTE

Ammoniti: Sucic (C), Modric (C), Ivanusec (C), Pongracic (C), Stanisic (C), Brozovic (C), Calafiori (I), Fagioli (I)

Espulsi:

Recupero: 1' ; 8'.

SECONDO TEMPO

98' - Finisce qui. L'Italia pareggia alla fine grazie a Zaccagni. Termina 1-1 il match.

90'+7 - GOOOOLLLLL DELL'ITALIA!!!! Pareggia Zaccagni su assist di Calafiori. È 1-1.

90'+6 - Giallo anche per Fagioli.

90'+5 - Prova a farsi ancora avanti la Croazia. L'Italia respinge e tenta la ripartenza verso il pareggio.

90'+3 - Prima ammonizione per l'Italia. È per Calafiori.

90' - Otto minuti di recupero.

90' - Giallo anche per Brozovic.

89' - Altro cambio per Dalic: esce Kramaric, entra Juranovic.

87' - Occasionissima per gli azzurri. Sul cross basso di Chiesa, Scamacca non riesce a intervenire e a concludere in porta.

84' - Rischia l'Italia tra Bastoni e Calafiori nel disimpegno palla al piede.

81' - Ultimi due cambi per l'Italia: entrano Zaccagni e Fagioli al posto di Darmian e Jorginho. Il numero 20 della Lazio fa subito ammonire Stanisic che l'ha colpito da dietro.

80' - Nuova sostituzione per Dalic: esce Modric tra gli applausi ed entra Majer.

78' - Altro giallo per la Croazia, questa volta è per Pongracic.

74' - Richiamato Raspadori: fa il suo ingresso in campo Scamacca.

73' - Altro ammonito per la formazione di Dalic. Si tratta di Ivanusec.

70' - Doppio cambio per la Croazia: Perisic e Ivanusec prendono il posto di Sucic e Kovacic.

67' - Occasionissima per l'Italia con Darmian, che di sinistro a tu per tu con Livakovic viene murato all'ultimo

65' - Si lancia in avanti ancora Chiesa, che trova Frattesi in area di rigore. Chiude però in marcatura il raddoppio della difesa croata.

61' - Prova ad accendersi Chiesa. Il suo cross basso pericoloso viene deviato in angolo. Successivamente Bastoni di testa non trova la porta.

60' - Fallo tattico di Modric a centrocampo. Ammonito.

56' - Altra sostituzione azzurra: fuori Dimarco e dentro Chiesa.

54' - Sul lancio successivo, dopo un'altra grande parata a terra di Donnarumma, segna Modric. Vantaggio della Croazia, 1-0.

53' - Para Donnarumma! Il numero uno azzurro ipnotizza Modric dal dischetto e salva l'Italia. SI resta sullo 0-0.

52' - Il tiro di Kramaric in area di rigore colpisce il braccio, largo, di Frattesi. Makkelie in un primo momento non fischia, poi va a rivederlo al VAR e assegna il calcio di rigore alla Croazia.

46' - Riparte la gara, via al secondo tempo. Primo cambio per Spalletti: fuori Pellegrini e dentro Frattesi. Anche la Croazia inserisce Budimir al posto di Mario Pasalic.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

45'+1 - Lancio in avanti di Pasalic per Brozovic. Troppo lungo, palla sul fondo.

45' - Un minuto di recupero.

41' - Altro lancio lungo per Retegui, che subisce fallo per gioco pericoloso.

36' - Giocata di Pellegrini che calcia in porta dal limite dell'area di rigore. Para a terra Livakovic.

31' - Cross di Modric dal fondo: Donnarumma respinge e la difesa spazza.

27' - Miracolo di Livakovic su Bastoni! Da distanza ravvicinata è riuscito a deviare in angolo il colpo di testa de difensore azzurro.

24' - La prima ammonizione del match è croata: fallo di Sucic su Pellegrini.

22' - Ottima azione in avanti dell'Italia. Dopo il cross al volo di Pellegrini, Retegui non trova la porta.

21' - Prima grande occasione per Retegui, che spinge di testa il cross di Calafiori. Tiro deviato, palla in angolo.

19' - Lancio in avanti di Raspadori per Retegui, che guadagna un calcio di punizione dopo aver sbagliato il controllo.

16' - Giro palla continuo della Croazia. Gli azzurri aspettano.

11' - Si fa avanti l'Italia: cross di Dimarco per Pellegrini, che di testa calcia di molto fuori lo specchio della porta.

7' - Affondo di Di Lorenzo sulla destra, che poi sbaglia il cross in mezzo per l'inserimento di Retegui.

5' - Salva Donnarumma sul tiro di Sucic da lontano. Prima grande parata del match.

4' - Primo lancio in avanti per Kramaric, chiude in copertura Bastoni.

1' - Fischio d'inizio!

AGGIORNAMENTO ORE 20:45: Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento. Manca sempre meno all'inizio della gara.

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Croazia - Italia, terza e ultima giornata del girone B di Euro2024. Gli azzurri hanno due risultati su tre a disposizione per superare il turno e passare agli ottavi di finale. Il fischio d'inizio fissato alle ore 21:00.

