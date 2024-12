RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, la cena di Natale: le parole dei protagonisti - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - A chiudere la serata il discorso finale del presidente biancoceleste: "l bilancio è abbastanza positivo, dico abbastanza perché ieri siamo usciti da una sconfitta sonora..." (QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO ORE 23.50 - Torna a parlare anche il presidente Lotito con un pensiero per l'allenatore della Primavera Stefano Sanderra (QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO ORE 22.20 - Arrivano anche le parole del capitano Mattia Zaccagni: "'Tanta rabbia, però abbiamo parlato già stamattina tutti insieme. Ci dobbiamo lasciare alle spalle quanto successo e pensare alla prossima partita". (QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO ORE 22:01 - Dopo Baroni, ecco le parole di Rovella: "Sicuramente è stato un anno molto positivo. Partito un po’ così così per me, a causa dell’infortunio, poi dall’inizio di quest’anno siamo partiti benissimo, stiamo..." (QUI PER LE DICHIARAZIONI). Per la Women, Eleonora Goldoni: "È stato un anno speciale e..." (QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO ORE 21.50 - È il momento anche di Noslin e Dele-Bashiru, presente anche la Lazio Women.

AGGIORNAMENTO ORE 21.35 - Arrivano anche le prima parole dei protagonisti con alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico Marco Baroni: "Mi dispiace non aver potuto fare in modo che la serata di ieri sera e quella di oggi potessero coincidere con una gioia comune..." (QUI per le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 21.16 - Lazio, quasi al competo: ecco anche Patric.

AGGIORNAMENTO ORE 20.48 - Ecco Nicolò Rovella e, poco dopo, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Presenti anche diversi "Vip": Gabriele Corsi, Pino Insegno, Stefano Oradei e Manila Nazzaro, Manuela Aureli, Paolo Genovese.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Arrivati anche Castrovilli, Zaccagni e Luca Pellegrini insieme alla fidanzata. Presenti anche Lazzari, Provedel e il Taty Castellanos.

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Immancabile la presenza del simbolo della Lazio, l'aquila Olympia insieme al falconiere Juan Bernabè.

AGGIORNAMENTO ORE 20.12 - Alla spicciolata continuano ad arrivare tutti i calciatori della Lazio: presente Pedro insieme alla moglie Patricia, Marusic, Mario Gila e Romagnoli. Presente anche il ds Angelo Fabiani insieme alla moglie.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Tchaouna e Dia sono i primi giocatori ad arrivare alla cena, entrambi vestiti di nero con un completo molto elegante.

eNatale si avvicina e come di consueto la Lazio organizza la classica cena. Per questa serata speciale la rosa biancoceleste, insieme a staff, dirigenti e Vip del mondo laziale si è ritrovata al Museo della Civiltà, in zona Eur. Una serata importante e anche di unione per compattarsi ancor di più dopo il ko amaro dell'Olimpico.

