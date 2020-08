RIVIVI LA DIRETTA - Siviglia - Roma 2-0: Reguilón+En-Nesyri, giallorossi fuori dall'Europa League

Siviglia - Roma, ottavi di Europa League

MSV Arena, Duisburg, Germania - giovedì 6 agosto, ore 18.55

FORMAZIONI UFFICIALI

SIVIGLIA (4-3-3) - Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso. A disp.: Vaclik, Sanchez, Sergi Gomez, Munir, Escudero, de Jong, Oliver Torres, Vazquez, Mena, José Alonso, Genaro, Perez Rico.

ROMA (3-4-2-1) - Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Mirante, Cardinali, Pellegrini, Perotti, Villar, Under, Santon, Kalinic, Fazio, Carles Peres, Calafiori, Kluivert.

ARBITRO: Björn Kuipers (NED)

Assistente 1: Sander van Roekel (NED)

Assistente 2 : Erwin Zeinstra (NED)

Quarto uomo: Serdar Gözübüyük (NED)

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Dennis Higler (NED)

FINE SECONDO TEMPO

90' + 10' - Non c'è più tempo: il Siviglia stende la Roma e passa ai quarti di finale. La squadra di Fonseca torna a casa e regala la certezza della Champions League alla Lazio.

90' + 8' - Dopo aver rivisto l'episodio al Var, Kuipers espelle Mancini. Brutto gesto del difensore giallorosso.

90' + 7' - Ultimo minuto di recupero. Mancini si prende il giallo a tempo scaduto.

90' + 6' - Bella parata di Pau Lopez sul tentativo di testa di Koundé, la Roma si salva dal 3-0

90' + 5' - Entra Vazquez al posto di Ocampos, man of the match.

90' + 3' - Altro cambio per Lopetegui: fuori En-Nesyri, al suo posto De Jong.

90' + 2' - Kuipers ammonisce anche Jordan.

90' + 1' - La conclusione di Banega supera la barriera e si stampa sulla traversa, la seconda colpita dal Siviglia in questa partita.

89' - Punizione al limite per il Siviglia conquistata da Munir.

86' - Ammonito Pellegrini per proteste.

84' - Cross morbido di Spinazzola che trova Dzeko in area. La conclusione del bosniaco termina alta sopra la traversa.

82' - Ci riprova Kounde di testa. Tentativo debole che si spegne tra le braccia di Pau Lopez.

80' - Ocampos ubriaca di finte Spinazzola e ottiene un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner allontana la difesa giallorossa.

78' - Altro cambio per i giallorossi: entra Villar ed esce Kolarov.

73' - Dopo il silent check con il VAR, il direttore di gara conferma il fuorigioco di Kounde.

72' - Gol annullato al Siviglia. Colpo di testa vincente di Kounde ma l'arbitro fischia fuorigioco.

70' - Gran girata di Dzeko da dentro l'area di rigore. Pallone che sfiora l'incrocio dei pali.

68' - Primo cambio per gli spagnoli: Munir al posto di Suso.

67' - Destro a giro di Ocampos dal limite dell'area. Palla che si perde sul fondo.

65' - Fase di gestione per gli spagnoli che cercano di amministrare il doppio vantaggio. Ricordiamo che se la Roma non dovesse passare il turno, la Lazio centrerebbe la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

60' - Ammonito Diego Carlos per un fallo in ritardo su Carles Perez. Primo ammonito per gli andalusi.

58' - Mezza rovesciata di Ocampos: bel gesto tecnico ma Pau Lopez blocca il pallone.

57' - Doppio cambio per Fonseca: escono Zaniolo e Diawara ed entrano Pellegrini e Cerles Perez.

54' - La Roma continua a spingere:colpo di testa di Dzeko su cross di Kolarov. Blocca senza difficoltà Bounou.

51' - Sinistro ad incrociare di Mkhitaryan dal limite dell'area. Palla che sfiora il palo.

47' - Tiro cross di Ocampos che si spegne sul fondo. Nessun problema per Pau Lopez.

45' - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio per i due allenatori.

SECONDO TEMPO

45'+3' - Terminano i minuti di recupero. Duplice fischio dell'arbitro, finisce la prima frazione di gioco di Siviglia-Roma.

45'+2' - Il primo cartellino giallo del match lo prende Kolarov, che aggancia Suso.

43' - Raddoppia la squadra di Lopetegui. Ocampos va via a Ibanez e serve En-Nesyri che, a porta spalancata, non fa altro che mettere la palla in rete.

41' - Buona occasione per il Siviglia: Suso serve En-Nesyri all'interno dell'area di rigore, ma la palla arriva senza problemi a Pau Lopez.

39' - Spinazzola serve bene Bruno Peres, anticipato dal difensore del Siviglia, che fa ripartire la squadra.

37' - Brutto intervento di Diego Carlos su Zaniolo, ma secondo l'arbitro non c'è alcun fallo. Palla di nuovo al Siviglia.

34' - Buona occasione per la Roma con Zaniolo, che calcia col sinistro. Provvidenziale l'intervento di Diego Carlos.

32' - Problema per Ibanez che rimane a terra dolorante in seguito al colpo subito da Ocampos. L'arbitro ferma il gioco.

30' - Altra buona occasione per il Siviglia con Jesus Navas, ma la palla è troppo lunga e il capitano della squadra di Lopetegui non l'arpiona.

29' - Cristante arpiona la palla in area di rigore, servendo Dzeko con un tacco: il bosniaco non interviene, così come Zaniolo.

27' - Traversone di Spinazzola, che arriva direttamente tra le mani di Bounou.

23' - È tempo di cooling break. I giocatori si avvicinano alle panchine per rifocillarsi e analizzare i primi venti minuti della gara con i propri allenatori.

21' - Magia del Siviglia. Impressionante cambio di passo di Reguilón che entra indisturbato in area di rigore e spiazza Pau Lopez, non incolpevole.

18' - Dzeko s'invola verso la porta difesa da Bounou, ma interviene fallosamente su Jordán. L'arbitro concede il calcio di punizione al Siviglia.

15' - Incomprensione in casa Roma, con Zaniolo che regala un calcio d'angolo al Siviglia. Sugli sviluppi del corner, Cristante riesce ad allontanare la palla.

12' - Dagli sviluppi del corner, Koundé colpisce di testa, ma la palla si ferma sulla traversa.

11' - Rischio per la Roma, con Spinazzola che anticipa anche Pau Lopez e regala la palla a Ocampos. Quest'ultimo tenta il cross in area, ma c'è l'intervento di Mancini. Per i giocatori del Siviglia, il giallorosso ha colpito la palla con il braccio. Per l'arbitro, al contrario, è tutto regolare.

9' - Trattenuta di Mkhitaryan su Suso e calcio di punizione per il Siviglia. Qualche secondo più tardi, è di nuovo l'ex Milan a finire a terra dopo l'intervento falloso di Kolarov.

7' - Buona occasione anche per la Roma. Dzeko serve Zaniolo in verticale, ma la palla è troppo lunga e il classe '99 non riesce ad arpionarla.

6' - Continua la serie di calci d'angolo in favore degli andalusi. Dai suoi sviluppi, Ocampos tenta la conclusione dal limite dell'area, deviata da Pau Lopez.

5' - Nuova incursione di Reguilón. Provvidenziale l'intervento di Mancini che mette la palla di nuovo in corner.

4' - Cross di Reguilón, deviato in calcio d'angolo da Spinazzola.

2' - Fallo di Diawara su Ocampos e calcio di punizione per il Siviglia all'altezza del centrocampo.

1' - Il primo calcio d'angolo del match è in favore del Siviglia. Dalla bandierina Banega, che chiama in causa Suso. La palla finisce a Mkhitaryan, che fa ripartire i suoi.

Arriva il fischio d'inizio del match, Roma in possesso palla.

PRIMO TEMPO

Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti alla diretta scritta di Siviglia-Roma, gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Alla MSV va in scena una partita secca, chi vince ottiene il pass per i quarti di finale. In caso di parità alla fine dei 90 minuti, il match sarà deciso ai calci di rigore. Se i giallorossi non dovessero passare il turno, la Lazio avrebbe la certezza matematica della partecipazione ai gironi della prossima Champions League.