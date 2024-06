RIVIVI LA DIRETTA - Spagna - Italia 1-0: l'autogol di Calafiori decide la sfida

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Euro2024 | 2ª giornata, girone B

Giovedì 20 giugno 2024, ore 21:00

Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

SPAGNA - ITALIA 1-0 (aut. Calafiori)

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri (71' Baena); Yamal (71' Ferran Torres), Morata (77' Ayoze Perez), Nico Williams (77' Oyarzabal). A disp.: Raya, Remiro, Grimaldo, Nacho Fernandez, Fermin Lopez, Dani Olmo, Zubimendi, Merino, Joselu, Navas, Ayoze Perez, Vivian. Ct: De la Fuente.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho (46' Cristante); Chiesa (63' Zaccagni), Frattesi (46' Cambiaso), Pellegrini (81' Raspadori); Scamacca (63' Retegui). A disp.: Vicario, Meret, Mancini, Buongiorno, Gatti, Darmian, Bellanova, Folorunsho, El Shaarawy Ct: Spalletti.

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia); Assistenti: Klančnik (Slovenia) e Kovačič (Slovenia); IV ufficiale: Turpin (Francia); VAR: Kajtazovic (Slovenia), Frankowski (Polonia) e Kwiatkowski (Polonia).

NOTE

Ammoniti: Donnarumma (I), Cristante (I), Rodri (S), Le Normand (S), Carvajal (S)

Espulsi: -

Recupero: 2' ; 4'

SECONDO TEMPO

90'+5 - Finisce la gara: vince la Spagna 1-0.

90'+4 - Ammonito Carvajal per fallo su Zaccagni.

90'+3 - Ultimo cambio per la Spagna: esce Fabian Ruiz stremato ed entra Merino.

90'+1 - Salva ancora Donnarumma, questa volta su Ayoze Perez.

90' - Quattro minuti di recupero.

86' - Ci prova Cristante addirittura di tacco da calcio d'angolo. Facile la presa di Unai Simon.

81' - Ultima sostituzione per Spalletti: fuori Pellegrini e dentro Raspadori.

77' - Due nuovi cambi per De la Fuente: escono Nico Williams e Morata ed entrano Ayoze Perez e Oyarzabal.

74' - Ci prova Pellegrini su punizione. Palla alta.

71' - Per la Spagna escono Pedri e Yamal ed entrano Ferran Torres e Baena.

70' - Traversa di Nico Williams! Punta Di Lorenzo e rientra sul destro, ma il suo tiro si stampa sul legno e salva l'Italia.

68' - Ammonito Le Normand per fallo in ripartenza su Zaccagni.

66' - Affondo di Cristante che recupera il pallone e crossa in mezzo, non trovando però né Retegui sul primo palo né Pellegrini sul secondo.

63' - Altri cambi per l'Italia: fuori Chiesa e Scamacca e dentro Zaccagni e Retegui.

60' - Gran tiro di Yamal dal limite dell'area di rigore. Il pallone finisce di poco fuori dallo specchio della porta.

59' - Salvataggio di Cambiaso sulla linea dopo il colpo di testa di Le Normand deviato anche da Calafiori. Evitato il colpo del ko.

58' - Prova a calciare da lontano Morata, risponde presente Donnarumma.

54' - Passa in vantaggio la Spagna. Autogol di Calafiori dopo il cross di Nico Williams e la deviazione di Donnarumma. 1-0.

52' - Occasionissima per Pedri che non trova la porta da distanza ravvicinata. Il pallone esce di poco fuori, brivido per gli azzurri. Ci riprova successivamente da lontano il centrocampista del Barcellona, ma blocca in due tempi Donnarumma.

51' - Ripartenza offensiva di Scamacca che scappa alla difesa spagnola. Prova poi il filtrante per Chiesa, che però è troppo lungo e finisce tra le mani di Unai Simon.

49' - Spinge la Spagna sulla fascia su Carvajal. Murato in calcio d'angolo il suo cross da Dimarco.

46' - Subito ammonito Cristante per fallo su Rodri.

46' - Inizia il secondo tempo. Due cambi per l'Italia: dentro Cristante e Cambiaso, fuori Jorginho e Frattesi. Si passa alla difesa a tre.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

45'+1 - Prima ammonizione anche per la Spagna: giallo per Rodri per proteste.

45' - Due minuti di recupero.

45' - Ripartenza azzurra con Barella che lancia sulla destra per Chiesa. Il tiro dell'esterno però finisce di molto fuori lo specchio della porta.

41' - Ci prova ancora Fabian Ruiz da fuori, in presa bassa e sicura Donnarumma.

38' - Salvataggio in extremis di Bastoni che recupera in area di rigore su Nico Williams dopo l'inserimento di Pedri. Decisivo qui il centrale dell'Inter che ha fermato un'azione pericolosissima dei ragazzi di De la Fuente.

36' - Giocata nello stretto di Nico Williams che lascia sul posto Di Lorenzo. Fallo netto del terzino azzurro e solo richiamo verbale da parte dell'arbitro.

31' - Rimane a terra dolorante Barella dopo lo scontro con Le Normand.

28' - Azione totale della Spagna che arriva al tiro con Rodri dal limite dell'area. Mura e respinge la difesa dell'Italia.

25' - Ci prova da lontanissimo Fabian Ruiz. Risponde ancora presente Donnarumma che alza il pallone sopra la traversa. Altra grande parata del numero uno azzurro.

24' - Un'altra opportunità per gli spagnoli: in area di rigore si libera Morata che calcia in porta. Chiude Donnarumma in uscita bassa.

20' - Ancora un affondo di Nico Williams che supera Di Lorenzo. Interviene due volte Jorginho in copertura e libera l'area.

15' - Il primo ammonito del match è Donnarumma, sanzionato per proteste.

13' - Lancio lungo di Jorginho per Scamacca, pescato però in fuorigioco. Tutto fermo.

10' - Grande occasione per la Spagna: cross di Morata per Nico Williams, che di testa manca di pochissimo la porta.

9' - Grande filtrante di Pellegrini per Scamacca in profondità, che sbaglia però l'appoggio decisivo.

6' - Rimane a terra Pellegrini dopo il colpo subito da Pedri in gioco pericoloso. Si scalda Cristante per precauzione.

2' - Subito miracolo di Donnarumma! Parata impressionante del numero uno azzurro sul colpo di testa di Pedri in area di rigore.

1' - Inizia la partita!

AGGIORNAMENTO ORE 20:50: Manca sempre meno all'inizio del match: le squadre sono pronte a darsi battaglia.

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Spagna - Italia. Alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen gli azzurri affrontano la formazione di De la Fuente per la seconda giornata del girone B di Euro2024. Chi vince si assicura il primo posto in classifica e la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Fischio d'inizio fissato alle ore 21:00.