Rizespor - Galatasaray, grave infortunio per Muslera: frattura di tibia e perone

AGGIORNAMENTO - Prime indiscrezioni in merito all'entità del grave infortunio di Muslera. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il giocatore avrebbe riportato la frattura di tibia e perone della gamba destra in seguito al violento scontro di gioco. Attualmente l'ex Lazio è ricoverato in ospedale, con ogni probabilità non rivedrà il campo prima del 2021.

Brutto infortunio per l'ex Lazio Muslera. Ancora in corso il match tra Rizespor e Galatasaray, valido per la ventisettesima del campionato turco. La gara, però, è stata interrotta per ben 8 minuti proprio per soccorrere l'estremo difensore. Ambulanza in campo, gamba destra visibilmente fratturata. Molto probabilmente Muslera dovrà assentarsi dal campo di gioco per mesi. L'uruguaiano è stato trasportato in ospedale, si avranno ulteriori informazioni sull'entità dell'infortunio nelle prossime ore.