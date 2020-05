Rizzoli: "Nessun cartellino giallo se il giocatore si avvicina troppo all'arbitro"

SERIE A, RIZZOLI - "Cinque sostituzioni alla ripresa del campionato? È una proposta, un'intenzione della Fifa. In una fase di campionato in cui si dovranno affrontare molte partite una dietro l'altra bisognerà venire incontro ai club. Ma la decisione di accettare o meno la novità verrà presa da ciascun ente organizzatore dei campionati nazionali". Lo ha dichiarato il designatore della CAN A Nicola Rizzoli in collegamento con Sky Sport. Poi ha proseguito: "Di sicuro al ritorno in campo bisognerà avere dei comportamenti diversi. Servirà la giusta distanza in una proporzione tra rischi e possibilità di comunicare con i calciatori. Non ci saranno cartellini gialli se i giocatori si avvicineranno troppo agli arbitri, ma certo servirà uno step culturale. E quando parliamo di giusta distanza intendiamo anche per gli arbitri nei confronti dei giocatori".

