Rizzoli: "Var, troppi errori. Possiamo fare meglio, ma sulla difformità..."

Critiche e pareri discordanti sulla Var sono stati fino ad ora all'ordine del giorno. Può questa nuova tecnologia produrre effetti positivi sul nostro calcio? Rizzoli è tornato a parlarne ai microfoni della 'Gazzetta': "Questo è un percorso di crescita che nell'ultima stagione ci ha fatto vivere un passaggio fondamentale: abbiamo capito meglio, e sulla nostra pelle, alcuni meccanismi. Vedrete, la prossima stagione sarà quella della stabilizzazione. Ci sono stati troppi errori: 22, su 111 correzioni della Var. Una percentuale ancora troppo alta, per le capacità dei nostri arbitri possiamo fare meglio. Ma sulla difformità smentisco, basta, vi prego. Non è andata così. Quelle che voi chiamate 'interpretazioni diverse di episodi molto simili, se non identici', per me sono banalmente una decisione giusta e una sbagliata. Errori, niente di più, niente di meno. Si diventa grandi arbitri solo commettendo errori importanti. Sono momenti fondamentali, se li si sfrutta per crescere".

LAZIO, TARE A LONDRA

LAZIO, RADU NON VA IN RITIRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE