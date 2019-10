Roma - Cagliari, Mentana condanna Petrachi: "Piagnisteo inaccettabile"

Un ""piagnisteo". È così che Enrico Mentana, direttore del TG LA7 e volto noto del giornalismo italiano, ha etichettato l'intervento del ds giallorosso Petrachi nel post partita di Roma - Cagliari. La parte più grave, però, risiede in una specifica battuta dell'ex dirigente del Torino. Ecco le parole di Mentana affidate a un post su Facebook: "Ho assistito al piagnisteo post partita del dirigente di una società importante dopo un gol secondo lui ingiustamente annullato. Molto opinabile, ma legittimo. Quello che non è accettabile è sentire che il calcio "non è uno sport per signorine, non è la danza classica". Tutto questo peraltro dopo che un giocatore della squadra avversaria era stato portato via in barella con la maschera ad ossigeno".

