Roma, caso Veretout: i tifosi in rivolta contro il giocatore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a far discutere la scelta sconsiderata della moglie di Veretout di festeggiare il compleanno nonostante la positività al Covid. Una festa in grande stile a Montecarlo, con amici e parenti tutti rigorosamente senza mascherina. Un comportamento che ha suscitato l’indignazione dei tifosi e che non è passato inosservato nemmeno agli occhi della società visto anche il caso di un positivo emerso recentemente tra i calciatori. Il popolo giallorosso, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, è in rivolta e chiede a gran voce sanzioni dure per il francese inclusa l'esclusione dalla rosa.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Bernardeschi-Juventus, è finita: il centrocampista non rinnova