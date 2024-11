Roma, chi sarà il nuovo allenatore? Montella in pole, sondato anche Ten Hag

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sono ore di attesa in casa Roma. La società giallorossa deve scegliere il terzo allenatore della stagione per sostituire Ivan Juric, a sua volta sostituto di De Rossi. Dall'ironia di Linfo Banfi, che propone Oronzo Canà, alla nostalgia di alcuni tifosi che vorrebbero in panchina personaggi del passato, i nomi non mancano di certo. L'ultimo in lista sembra essere quello di Vincenzo Montella, attuale ct della nazionale turca che, come scrive il Corriere dello Sport, si libererebbe pagando alla federazione turca sei mesi di stipendio. L'operazione però risulta complicata e secondo Leggo in pole rimarrebbero Roberto Mancini e Max Allegri. Sarebbero stati sondati anche Ten Hag, appena esonerato dal Manchester United, Graham Potter e Rudi Garcia. Le alternative, dunque, non mancano e si attende l'annuncio che potrebbe già arrivare nelle prossime ore.