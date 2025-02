Roma, Conte umilia Mancini: la risposta dopo la partita contro il Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

Senza peli sulla lingua, diretto, come lo è sempre stato. Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di Dazn, non ha esistato a rispondere a Gianluca Mancini al termine della partita tra Roma e Napoli: “Stavo sentendo Mancini che diceva che la Roma ha avuto tantissime occasioni. Probabilmente quando si gioca uno non si rende conto perché o ha giocato un’altra partita o è entrato dopo. Roma? Ci sta pareggiare qui e ci sta vedere tutta questa soddisfazione da parte dei giocatori nell’esultare per un pareggio con noi significa che stiamo facendo qualcosa di importante”.